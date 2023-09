Die Fed will mit den Schritten die hohe Inflation bekämpfen. Im August hat die Inflationsrate bei 3,7 Prozent gelegen, nachdem sie im vergangenen Jahr auf gut neun Prozent gestiegen war. Die Fed strebt eine Rate von zwei Prozent an./bgf/jsl/nau/

Ende Juli hatte die Fed ihre Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte angehoben. Davor hatte sie die Zinsen im Juni erstmals nach zehn Anhebungen in Folge stabil gelassen. Im März 2022 hatte der Leitzins noch in einer Spanne von 0,0 bis 0,25 Prozent gelegen.

Ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr hob die Fed deutlich von 1,0 auf 2,1 Prozent an. Die Inflationsprognosen wurden nur leicht geändert. Der Arbeitsmarkt wird deutlich stärker als noch im Juni gesehen.

Für das kommende Jahr erwarten die Währungshüter weniger Zinssenkungen als bisher. Anstatt vier Reduzierungen des Leitzinses werden jetzt zwei Senkungen prognostiziert. Die Projektionen ergeben sich aus den Einschätzungen der einzelnen Fed-Notenbanker. Die Notenbank will sie nicht als Zinsprognosen verstanden wissen, die Finanzmärkte richten sich aber nach ihnen.

Allerdings geht die Fed davon aus, dass die Leitzinsen in diesem Jahr weiter steigen werden. Der geldpolitische Ausschuss FOMC prognostiziert unter dem Strich eine weitere Zinsanhebung. Die Erwartung entspricht der vorherigen Prognose vom Juni. Nicht wenige Fachleute hatten es für möglich gehalten, dass die Projektion aufgrund der tendenziell rückläufigen Teuerung gesenkt wird.

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Fed hat ihre Leitzinsen wie erwartet nicht verändert, zugleich aber die Möglichkeit einer weiteren Anhebung in diesem Jahr aufrechterhalten. Der Leitzins verharrt in einer Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent, wie die Fed am Mittwoch nach ihrer Zinssitzung in Washington bekanntgab. Analysten hatten diese Entscheidung überwiegend erwartet.

(Tippfehler in der Überschrift behoben)

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer