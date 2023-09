US-Notenbank FED – Zinsen im Goldilocks-Umfeld!

“Es läuft. Es läuft in der US-Wirtschaft und es läuft mit dem, was die FED so treibt”. So jedenfalls sieht es Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. “Die Fed fühlt sich im selbst geschaffenen Goldilocks-Szenario”, ordnet der Experte die Aussagen der FED und ihre Projektionen ein. “Höher und länger andauernd – so der zweite Teil der Message”, so Molnar von RoboMarkets. Zwar bleibt der Zins unverändert, doch die Fed-Projektionen sehen für das laufende Jahr unverändert eine weitere Zinsanhebung vor. Die Schätzungen der Fed zeigen ebenfalls unverändert für die kommenden Jahre Zinssenkungen vor, allerdings weniger offensiv als dies noch im Juni der Fall war. Die Schätzungen für das Wachstum im US-BIP wurden sogar angehoben auf 1.5% im Jahr 2024. Bei der Inflation erwartet die FED 2,5% auf mittlere Sicht und aus einem soft Landing oder hard landing soll ein no landing werden – sprich keinerlei Rezessionssorgen. Goldilocks eben.