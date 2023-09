CGTN Erstes internationales Kulturforum "Golden Panda" unterstreicht den Dialog zwischen Zivilisationen

Peking (ots/PRNewswire) - Wenn es um Chengdu geht, denken die Menschen

vielleicht zuerst an die scharfe Küche, die Riesenpandas, den interessanten

Dialekt oder das pulsierende Nachtleben. Doch diese Binnenstadt im Südwesten

Chinas ist auch ein Zentrum des internationalen Kulturaustauschs.



Unter dem Motto "Zivilisationen in Harmonie: Vielfalt, Gleichheit und Inklusion"

wurde am Mittwoch in Chengdu, Provinz Sichuan, das erste internationale

Kulturforum "Golden Panda" eröffnet.