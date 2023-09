Flor de Caña und World's 50 Best Hotels vergeben „Eco Hotel Award" an Singita Lodges im Kruger-Nationalpark, Südafrika

LONDON, 21. September 2023 /PRNewswire/ -- Flor de Caña, eine Premium-Rum-Marke, die sich auf die CO₂-neutrale und Fair-Trade-zertifizierte Produktion spezialisiert, und The World's 50 Best Hotels haben bekanntgegeben, dass der diesjährige „Flor de Caña Eco Hotel Award" an die Singita Lodges in Südafrika für ihre führende Rolle bei der Einführung nachhaltiger Praktiken vergeben wird.

Zusammen mit Hunderten von Hotels auf der ganzen Welt wurde die Singita Lodges bewertet und erhielt dank ihres Engagements für Nachhaltigkeit, ihrer Umweltfreundlichkeit und der Maßnahmen zur Abfallreduzierung, der Verwendung von lokal beschafften Materialien, den guten Beziehungen zu ihren Angestellten und ihrer Unterstützung der lokalen Gemeinde den „Flor de Caña Eco Hotel Award".