EchoStar und The Things Industries kooperieren für hybride satellitengestützte und terrestrische IoT-Gerätekonnektivität

MILTON KEYNES, England, 21. September 2023 /PRNewswire/ -- Heute gaben EchoStar Mobile Limited, ein Unternehmen von EchoStar (Nasdaq: SATS), und The Things Industries eine Zusammenarbeit bekannt, um hybride Satelliten- und LoRa Internet of Things (IoT)-Lösungen für Unternehmen in Europa bereitzustellen. Die Unternehmen haben die IoT-Satellitenfähigkeiten von EchoStar in The Things Stack integriert, einen zuverlässigen, Cloud-basierten LoRaWAN Netzwerkserver, der es Kunden ermöglicht, IoT-Geräte für eine Zwei-Wege-Kommunikation in Echtzeit über Satelliten- oder terrestrische Netzwerke zu verbinden.

Unternehmen präsentieren auf der The Things Conference die Plug-and-Play Capability für nahtlose Echtzeit-Verbindungen in ganz Europa

„Dank der einfachen Plug-and-Play-Methode ermöglicht diese Zusammenarbeit zwischen EchoStar Mobile und The Things Network die einfache Integration von terrestrischem und satellitengestütztem Transport in ein und demselben Knoten oder Modul für IoT-Anwendungen", so Telemaco Melia, Vizepräsident und General Manager von EchoStar Mobile. „Es ist ein Durchbruch, der kosteneffiziente IoT-Implementierungen mit nahtloser Abdeckung ermöglicht, so dass Kunden sicher sein können, dass ihre Geräte jederzeit und überall innerhalb des Servicebereichs verbunden bleiben – selbst an den entlegensten Orten."

„Die LoRa-Technologie war bisher durch die Grenzen der terrestrischen Infrastruktur beschränkt. Der innovative, integrierte Ansatz von EchoStar für die Satellitenkonnektivität durchbricht diese Barriere. Unsere Zusammenarbeit bietet alle wichtigen Funktionen unseres generischen Knotens in Kombination mit der großen Reichweite des EchoStar-Netzwerks, um einen reibungslosen, universellen LoRaWAN-Zugang zu ermöglichen, egal wo sich der Nutzer befindet," sagte Wienke Giezeman, CEO von The Things Industries.

Durch die Zusammenarbeit wird die Satellitenkonnektivität in den The Things Stack LoRaWAN Network Server und seine Generic Node Concept Edition eingeführt, wodurch Kunden die Reichweite und Zuverlässigkeit ihrer vernetzten IoT-Geräte mit einem Klick erweitern können. Mit der Satellitenfähigkeit – und einer zeitlich begrenzten kostenlosen Testversion für jedes verbundene Gerät – können Unternehmen ihre IoT-Bereitstellung mühelos auf abgelegene und schwierige Standorte ausweiten.

EchoStar Mobile enthüllte sein europaweites LoRa-enabled IoT-Netzwerk im vergangenen Jahr, das nun bidirektionale LoRa-Konnektivität in Echtzeit für Kunden in ganz Europa bereitstellt. Durch die Integration in die The Things Stack Cloud wird dieses Angebot auf globaler Ebene eingesetzt und ermöglicht Kunden aus Branchen wie Versorgungsunternehmen, Transport, Logistik und Agrartechnik eine länderübergreifende Servicekontinuität.

Auf der weltweit führenden LoRaWAN-Veranstaltung, der The Things Conference, 21. bis 22. September in Amsterdam, werden die Unternehmen hybride satellitengestützte und terrestrische IoT-Konnektivität zusammen mit der Generic Node Concept Edition von The Things Industries vorstellen.

Informationen zu EchoStar

EchoStar Corporation (Nasdaq: SATS) ist ein führender Technologie- und Netzwerkdienstleister, der unter seinen Marken Hughes, HughesNet und EchoStar weltweit Verbraucher-, Unternehmens-, Betreiber- und Regierungslösungen anbietet. In Europa ist EchoStar über seine Tochtergesellschaft EchoStar Mobile Limited tätig, in Australien firmiert das Unternehmen als EchoStar Global Australia. Für weitere Informationen besuchen Sie www.echostar.com und folgen Sie EchoStar auf Twitter und LinkedIn.

Informationen zu The Things Industries

The Things Industries ist ein Vorreiter bei der Bereitstellung von LoRaWAN Network Server Lösungen. Mit The Things Stack bietet es eine umfassende Suite von Diensten und Tools, die eine sichere Verwaltung von Millionen von LoRaWAN-Geräten in der weltweiten Produktion gewährleisten. Ihr Flaggschiffprodukt, The Things Stack Cloud, bietet ein vollständig verwaltetes, SLA-backed Cloud-Abonnement, das Unternehmen weltweit unterstützt.

2023 EchoStar. Hughes und HughesNet sind eingetragene Marken von Hughes Network Systems, LLC, einem EchoStar-Unternehmen.

