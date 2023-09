"Der Vertrauensverlust in die staatstragenden Parteien Union, SPD, Grüne und FDP führt zu einem politischen Vakuum, das die Demokratie unter Druck setzt. Wenn die demokratischen Parteien der Mitte immer weniger vom Volk getragen werden, können sie auch den Staat mit seiner freiheitlich-demokratischen Grundordnung immer weniger tragen. In die große Lücke können Populisten, Extremisten und politische Selbstverwirklicher stoßen."/ra/DP/jha

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zur Parteienlandschaft in Deutschland:

Pressestimme 'Kölner Stadt-Anzeiger' zur Parteienlandschaft in Deutschland

