Agrarminister beraten über Tierhaltung und Fördermittel

KIEL (dpa-AFX) - Begleitet von Protesten wird am Donnerstag die Agrarministerkonferenz in Kiel fortgesetzt. Nach den Amtschefs treffen sich nun die Minister. Schleswig-Holsteins Agrarminister Werner Schwarz (CDU), der den Vorsitz führt, wird am Mittag (14.15 Uhr) seine Kollegen von Bund und Ländern zu der Herbsttagung begrüßen. Wichtige Themen sind der Umbau der Tierhaltung und die geplanten Kürzungen bei der Gemeinschaftsaufgabe zur "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK). Am Donnerstag werden zunächst vor allem die Länder untereinander beraten. Bei zwei Veranstaltungen in Kiel wollen Landwirte mit mehreren Hundert Traktoren demonstrieren, um ihren Forderungen nach Unterstützung und weniger Bürokratie Nachdruck zu verleihen./gyd/DP/zb