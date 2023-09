FP Markets holt zum zweiten Mal in Folge einen Hattrick bei den Global Forex Awards 2023 für "Best Value Broker - Global", "Best Broker - Europe" und "Best Partners Programme - Asia"

SYDNEY, 21. September 2023 /PRNewswire/ -- Führender Forex- und CFDs-Broker FP Markets hat bei der prestigeträchtigen Veranstaltung Global Forex Awards 2023 in Limassol die Messlatte höher gelegt und mehrere Auszeichnungen erhalten. Zum fünften Mal in Folge als „Best Value Broker - Global" sowie zum zweiten Mal in Folge als „Best Broker - Europe" und „Best Partners Programme - Asia" ausgezeichnet, stellen diese Auszeichnungen einen weiteren bedeutenden Meilenstein für das Unternehmen dar folgt auf eine Reihe aktueller bedeutender Branchenauszeichnungen. FP Markets wurde Anfang des Jahres bei den FAME Awards 2023 als "Best CFD Broker in Africa" ausgezeichnet, gefolgt von Auszeichnungen für "Best Trade Execution" und "Most Transparent Broker" bei den Ultimate Fintech Awards APAC 2023 im Juni.