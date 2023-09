DAX nimmt Kurs auf 15.550 Punkte, Lage trübt sich ein

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.

In US-Vorwahljahren (DAX): Von Anfang August bis Ende Oktober abwärts.

Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short.

Die Short-Position ist gut im Rennen, der Stopp könnte auf 15.720 Punkte in den Gewinn nachgezogen werden.

Am Vortag standen vor allem der US-Leitzinsentscheid am Abend um 20:00 Uhr sowie die Pressekonferenz der Notenbank Federal Reserve im Fokus. Die Fed deutet dabei möglicherweise weiter steigende Zinsen noch im laufenden Jahr 2023 an. Der Zentralbankrat entschied zudem, den Leitzins zunächst in der Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent zu belassen.

Und deutete damit bereits weiter fallende Kurse an. Vorbörslich zeigt sich der DAX am heutigen frühen Donnerstagmorgen auch bereits deutlich tiefer bei 15.620 Punkten und dürfte damit mit einem Gap-down in den heutigen Handel starten.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer