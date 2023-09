Tui verzeichnet steigende Reiselust nach Corona-Pandemie - Buchungen und Durchschnittspreise im Aufwind

Der Touristikkonzern Tui verzeichnet eine steigende Reiselust nach der Corona-Pandemie, obwohl die Buchungszahlen noch nicht das Niveau von vor der Krise erreichen. Die Buchungen liegen fünf Prozent über dem Vorjahr, aber noch vier Prozent unter den Zahlen von 2019. Waldbrände auf Rhodos haben die Erwartungen des Unternehmens beeinflusst, dennoch ist Vorstandschef Sebastian Ebel zuversichtlich, dass Tui das Gewinnziel für das aktuelle Geschäftsjahr erreichen wird. Das bereinigte Ebit, das Zinsen, Steuern und Sondereffekte ausschließt, soll den Wert von 409 Millionen Euro aus dem Vorjahr übertreffen. Ein Grund hierfür ist der gestiegene Durchschnittspreis pro Buchung. Kunden haben im Sommer durchschnittlich acht Prozent mehr als im Vorjahr ausgegeben. Verglichen mit 2019 ist der Anstieg sogar bei 27 Prozent. Die Buchungszahlen für den Winter 2023/24 liegen bereits 15 Prozent über den Vorjahreszahlen. Die finalen Ergebnisse des Geschäftsjahrs 2022/23 werden am 6. Dezember erwartet. Anleger und Analysten begrüßen die bekräftigte Jahresprognose. Die Aktie von Tui ist um über sechs Prozent gestiegen. Seit Jahresbeginn hat die Aktie jedoch rund ein Drittel an Wert verloren.Auch andere Reisekonzerne wie Tui haben von guten Geschäften im Sommer berichtet. Die Buchungen liegen sechs Prozent höher als im Vorjahr, und die Kunden geben im Schnitt sieben Prozent mehr für ihre Reisen aus. Der Reiseveranstalter Dertour hat analysiert, dass trotz der Inflation 80 Prozent der deutschen Urlauber ein 4- oder 5-Sterne-Hotel gebucht haben, im Vergleich zu 79 Prozent im Vorjahr. Ein Viertel der Gäste hat sich für ein Luxushotel entschieden. Die Zahl der Familienurlaube ist gestiegen, und auch Fernreisen verzeichnen ein leichtes Plus. All-inclusive-Angebote sind weiterhin beliebt, da sie den Gästen mehr Kontrolle über die Kosten geben.Das Analysehaus Jefferies hat Tui von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 2,10 auf 6,10 Euro angehoben. Obwohl sich der Tourismuskonzern geschäftlich neu aufgestellt und seine Bilanz verbessert hat, sieht die Analystin Jaina Mistry Investitionsbedarf in allen Bereichen. Die Bewertung der Aktie sei zudem nicht besonders reizvoll.Insgesamt zeigt sich eine positive Entwicklung für Tui, trotz der noch nicht erreichten Buchungszahlen von vor der Pandemie. Die steigende Reiselust und die höheren Durchschnittspreise pro Buchung lassen auf eine Erholung des Unternehmens hoffen. Die endgültigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2022/23 werden am 6. Dezember veröffentlicht.

Die TUI Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 5,805EUR gehandelt.