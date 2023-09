Gigaset stellt Insolvenzantrag: Marktführer für DECT-Schnurlostelefone zahlungsunfähig

Der Kommunikationstechnologie-Anbieter Gigaset hat bekannt gegeben, zahlungsunfähig zu sein. Der Vorstand der Gigaset AG hat beschlossen, einen Antrag auf Eröffnung eines Regelinsolvenzverfahrens für die Gigaset AG sowie einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung für die Gigaset Communications GmbH beim Amtsgericht Münster zu stellen. Das Unternehmen mit Sitz in Bocholt wird jedoch seine Entwicklungs-, Produktions- und Vertriebstätigkeiten für DECT-Schnurlostelefone unverändert fortsetzen. Das Ziel ist eine nachhaltige Restrukturierung der wirtschaftlichen Basis.Der Insolvenzantrag wurde hauptsächlich aufgrund eines unerwarteten und erheblichen Umsatzrückgangs im zweiten Halbjahr 2023 und einer deutlich unter den Planungen liegenden Geschäftsentwicklung gestellt. Hinzu kommt eine anhaltend schwache Nachfrage nach Gigaset-Produkten sowie eine Kaufzurückhaltung in Deutschland und Europa. Das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung für die Gigaset Communications GmbH zielt darauf ab, den operativen Geschäftsbetrieb nachhaltig zu restrukturieren.Gigaset ist nach eigenen Angaben Europas Marktführer für DECT-Schnurlostelefone und beschäftigt rund 850 Mitarbeiter. Das Unternehmen mit einer 175-jährigen Firmengeschichte ist auch in den Bereichen Smartphones auf Android-Basis, Cloud-basierte Smart Home Angebote und Geschäftstelefonie-Lösungen tätig.Der Insolvenzantrag ermöglicht Gigaset die Möglichkeit einer grundlegenden Restrukturierung. Der Vorstandsvorsitzende Dr. Magnus Ekerot betonte, dass Gigaset in den letzten Jahren nicht in der Lage war, den Rückgang im Kerngeschäft mit DECT-Schnurlostelefonen durch die richtigen Weichenstellungen in den neuen Geschäftsbereichen auszugleichen. Die Geschäftsaktivitäten werden fortgesetzt, wobei die Wirtschaftlichkeit jedes einzelnen Geschäftsbereichs im Rahmen des Restrukturierungsprozesses intensiv geprüft wird.Die Insolvenzantragsstellung hat auch Auswirkungen auf die Mitarbeiter. Die Löhne und Gehälter der Mitarbeiter werden bis Ende November 2023 durch die Bundesagentur für Arbeit im Rahmen des Insolvenzausfallgelds getragen.Die Gigaset AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und unterliegt den höchsten Transparenzanforderungen. Die Aktien werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol GGS gehandelt.

Die Gigaset Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 0,102EUR gehandelt.