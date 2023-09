Volkswagen überrascht mit Weltpremiere des neuen Tiguan in Wolfsburg - Signal an verunsicherte Belegschaft!

Volkswagen hat die Weltpremiere der dritten Generation des Tiguan in Wolfsburg abgehalten, anstatt sie auf der Automesse IAA in München zu präsentieren. Mehr als 10.000 Mitarbeiter waren bei der Betriebsversammlung dabei. Das Kompakt-SUV ist für das Unternehmen und den Standort Wolfsburg ein wichtiges Modell und wurde seit dem Start der ersten Generation im Jahr 2007 weltweit mehr als 7,5 Millionen Mal verkauft. Die Produktion des neuen Tiguan soll im Herbst beginnen, der Verkauf im Jahr 2024.Die Entscheidung, die Weltpremiere im Werk abzuhalten, soll ein Signal an die verunsicherte Belegschaft senden. Volkswagen befindet sich derzeit in Verhandlungen mit dem Betriebsrat über ein milliardenschweres Effizienzprogramm, dessen Ergebnisse bis Oktober vorliegen sollen. Das Stammwerk in Wolfsburg ist seit Jahren schlecht ausgelastet, und der Elektro-Hoffnungsträger ID.3 hat an Glanz verloren, da die Nachfrage nach E-Autos stockt.Die Betriebsratschefin Daniela Cavallo äußerte Kritik an den Renditevorgaben der Stammmarke und warnte vor einem "perfekten Sturm", der auf Volkswagen zusteuere. Sie forderte den Vorstand auf, klare Aussagen zum geplanten Effizienzprogramm zu machen und die Belegschaft nicht im Unklaren zu lassen. Markenchef Thomas Schäfer verteidigte das Ziel einer Rendite von 6,5 Prozent und betonte die Notwendigkeit des Effizienzprogramms für die Zukunftsfähigkeit von VW.Laut Schäfer dürfte die dritte Generation des Tiguan die letzte komplett neue Generation sein, die als Verbrenner startet. Ab 2026 soll ein E-Auto im Tiguan-Format folgen, während der Verbrenner parallel weiterlaufen wird. Die Marke will ikonische Namen wie Golf, Tiguan und GTI beibehalten und in die elektrische Welt überführen.Es wird auch darauf hingewiesen, dass chinesische Autos in Europa noch keinen großen Marktanteil haben und dass Volkswagen vor allem in China mit Konkurrenz aus dem eigenen Land zu kämpfen hat.

