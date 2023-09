Mutares verkauft Special Melted Products Ltd. für 150 Mio. Euro und plant Übernahme von Stuart

Die Mutares SE & Co. KGaA hat ihr Portfoliounternehmen Special Melted Products Ltd. erfolgreich an Cogne Acciai Speciali S.p.A. verkauft. Es handelt sich dabei um den erfolgreichsten Exit in der Firmengeschichte von Mutares. Durch den Verkauf erhält die Mutares-Holding einen Zufluss von ca. 150 Mio. Euro. Special Melted Products Ltd. ist ein führender Anbieter von hochwertigen Spezialstählen und Superlegierungen auf Nickelbasis, die in verschiedenen Branchen wie der Luft- und Raumfahrt, der Öl- und Gasindustrie und dem Nuklearbereich eingesetzt werden. Das Unternehmen erwartet für das Jahr 2023 einen Umsatz von ca. 140 Mio. Euro. Nach der Übernahme von Allegheny Technologies Incorporated (ATI) hat das lokale Management von Special Melted Products Ltd. zusammen mit dem Mutares-Team erfolgreich Turnaround-Maßnahmen umgesetzt, die zu signifikantem Wachstum von Umsatz und Profitabilität führten.Mutares hat außerdem ein unwiderrufliches Angebot zum Erwerb der SRT Group („Stuart“) von Geopost SA unterbreitet. Mit dieser Übernahme stärkt Mutares seine Präsenz im Logistik- und Transportsektor in Europa. Stuart ist in über 100 europäischen Großstädten tätig und erwirtschaftet einen Umsatz von über 400 Mio. Euro. Das Unternehmen ist führend bei urbanen On-Demand-Lieferdiensten, insbesondere im Bereich Essens- und Lebensmittellieferungen. Stuart bietet innovative Lösungen, um die Bedürfnisse verschiedener Kundensegmente sofort zu befriedigen und die Nachfrage zu decken, indem es direkt von Geschäften oder Restaurants zum Endkunden liefert. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Konsultation mit den Betriebsräten und der Genehmigung durch die zuständigen Kontroll- und Verwaltungsorgane.Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert den geplanten Erwerb der SRT Group: „Mit Stuart erweitern wir das Mutares-Portfolio um eine neue, wachstumsstarke Plattform. Das Unternehmen stärkt nicht nur unsere Expertise in den Bereichen Transport und Logistik, sondern ermöglicht uns auch den Einstieg in das wachsende Segment der urbanen On-Demand-Lieferungen. Gemeinsam mit dem Management und den Partnern von Stuart wird das operative Team von Mutares das Geschäft mit einem starken Fokus auf nachhaltige Lieferlösungen in Großstadt-Umgebungen weiter ausbauen.“Die Mutares SE & Co. KGaA ist eine börsennotierte Private-Equity-Holding, die mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen erwirbt und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert. Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Konzernumsatz von 4,8 bis 5,4 Mrd. Euro erwartet, der bis 2025 auf ca. 7 Mrd. Euro ausgebaut werden soll. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

Die mutares Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 24,30EUR gehandelt.