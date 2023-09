Arbeitsgericht weist Klage ab: Ex-Amazon-Betriebsrat gefeuert wegen Betrug an Arbeitszeit und Reisekosten

Das Arbeitsgericht Verden hat die Klage eines ehemaligen Amazon-Betriebsrates wegen seiner Kündigung abgewiesen. Der Ex-Mitarbeiter hatte widersprüchliche Angaben zu seinen Reisekosten und Arbeitszeiten gemacht. Er hatte sich mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil getroffen, um sich über Datenschutz, IT-Tools und den Umgang mit der Mitbestimmung in seinem Betrieb auszutauschen. Für diese Treffen hatte er mehrere Stunden von seinem Arbeitsplatz entfernt. Amazon sah darin einen Betrug um Arbeitszeit und Reisekosten und entließ das Betriebsratsmitglied. Die anderen Mitglieder des Betriebsrats stimmten der fristlosen Kündigung zu. Das Arbeitsgericht argumentierte, dass es nicht um die Auslegung der Arbeit als Betriebsrat gehe, sondern um den fehlerhaften Umgang bei der Angabe von Arbeitszeit und Reisekosten. Die Gewerkschaft Verdi kündigte an, gegen das Urteil vorzugehen und vor das Landesarbeitsgericht in Hannover zu ziehen. Amazon betonte hingegen die gute Zusammenarbeit mit den Betriebsräten und die Gleichbehandlung aller Beschäftigten. Der Amazon-Standort in Achim wurde im Frühjahr 2021 eröffnet und beschäftigt 1900 Angestellte. Weitere Logistikzentren in Niedersachsen befinden sich in Winsen/Luhe, Helmstedt und Großenkneten. Insgesamt ist der Konzern an zwölf Standorten in Niedersachsen vertreten und beschäftigt rund 7000 Angestellte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

