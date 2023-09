Fraport-Aktien auf dem Weg zu Jahreshoch: Analysten erwarten Verdopplung des Kurses!

Die Aktien von Fraport haben am Mittwoch einen starken Anstieg verzeichnet und sind auf dem Weg zu einem Jahreshoch bei 54,58 Euro. Die Papiere des Frankfurter Unternehmens stiegen um fast 7 Prozent auf 53,30 Euro. Laut dem Analysten Patrick Creuset von Goldman Sachs läuft die Anlagestory bisher besser als erwartet. Er hat seine operativen Ergebnisschätzungen bis 2027 im Durchschnitt um 3 Prozent angehoben. Besonders beachtenswert ist jedoch, dass Creuset eine Verdopplung der Fraport-Aktien in Aussicht stellt, wenn man das mittelfristige Potenzial der Barmittelzuflüsse betrachtet.Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fraport auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Laut Analyst Creuset sind die wichtigsten Ergebnistreiber des Unternehmens voll intakt. Er hält eine Verdopplung des Aktienkurses für möglich, wenn man das Potenzial der Barmittelentwicklung betrachtet.Die Aktien von Fraport haben in den letzten Jahren eine solide Performance gezeigt. Das Unternehmen betreibt den Flughafen Frankfurt, der einer der größten Flughäfen Europas ist. Fraport profitiert von einem starken Passagierverkehr und einer steigenden Nachfrage nach Luftverkehrsdienstleistungen. Zudem hat das Unternehmen in den letzten Jahren seine Geschäftstätigkeit diversifiziert und ist in Bereiche wie den Einzelhandel und die Immobilienentwicklung eingestiegen.Die Anleger reagieren positiv auf die Nachrichten von Goldman Sachs und treiben den Aktienkurs von Fraport in die Höhe. Die Aktien des Unternehmens haben in den letzten Monaten eine starke Performance gezeigt und sind um mehr als 30 Prozent gestiegen. Die Analysten sind optimistisch für die Zukunft von Fraport und sehen weiteres Aufwärtspotenzial für die Aktien.Insgesamt scheint Fraport gut positioniert zu sein, um von der Erholung des Luftverkehrs nach der COVID-19-Pandemie zu profitieren. Das Unternehmen hat eine solide finanzielle Basis und eine starke Marktposition. Die steigende Nachfrage nach Luftverkehrsdienstleistungen und die Diversifizierung des Geschäftsmodells sollten Fraport in den kommenden Jahren weiteres Wachstum ermöglichen. Die Aktien des Unternehmens könnten daher für langfristig orientierte Anleger interessant sein.

