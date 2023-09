Drohnenangriff in Sotschi: Brand in Treibstofflager - Explosion gefilmt!

Ein Drohnenangriff hat in der südrussischen Küstenstadt Sotschi einen Brand in einem Treibstofflager ausgelöst. Nach dem Treffer einer mutmaßlichen Kamikaze-Drohne brannte ein Dieselreservoir nahe dem Flughafen aus. Es wurden keine Verletzten gemeldet und der Brand wurde inzwischen gelöscht. Die genaue Ursache der Explosion ist noch unklar, aber Bilder und Videos zeigen den Moment der Explosion, der von einem senkrechten Einschlag eines unbekannten Flugobjekts in den Treibstoffspeicher vorangeht. Die Angaben können derzeit nicht unabhängig überprüft werden. Sotschi liegt am Schwarzen Meer in der Nähe der Grenze zur abtrünnigen georgischen Region Abchasien.Die Ölpreise setzen ihren Aufwärtstrend fort und nähern sich der Marke von 100 US-Dollar. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete am Dienstag 95,22 Dollar, während ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) bei 92,50 Dollar lag. Dies sind die höchsten Preise seit November. Seit Juli sind die Ölpreise um rund 20 Dollar gestiegen. Hauptgrund für den Preisanstieg ist das knappe Angebot seitens Saudi-Arabien und Russland, den führenden Ländern des Ölverbunds Opec+. Die Begrenzungen wurden kürzlich bis Ende des Jahres verlängert, was die Preise weiter nach oben getrieben hat. Die sinkende US-Schieferölproduktion und eine stabilisierte Konjunkturlage in China tragen ebenfalls zur Preiserhöhung bei.Am Mittwochmorgen setzt sich der Preisanstieg vorerst nicht fort. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete 93,50 Dollar, während ein Fass WTI bei 90,38 Dollar lag. Am Vortag hatten die Preise die höchsten Stände seit zehn Monaten erreicht. Der hohe Preis ist auf das knappe Angebot seitens Saudi-Arabien und Russland zurückzuführen. Auf der Nachfrageseite deutet sich eine leichte Konjunkturerholung in China an, während die erwartete Rezession in den USA bislang ausgeblieben ist. Die Anleger achten am Abend auf die US-Geldpolitik, da die Federal Reserve neue Entscheidungen bekannt gibt. Es wird erwartet, dass die Zinsen stabil bleiben, aber es wird auch auf Hinweise zur weiteren Straffung der Geldpolitik geachtet.Die Konjunkturdaten in den USA waren überraschend stark, Saudi-Arabien und Russland haben die Kürzungen bis Ende des Jahres verlängert und China greift ebenfalls stützend ein, um das Wachstum anzukurbeln. Es besteht Einigkeit darüber, dass es in der zweiten Jahreshälfte eine Unterversorgung mit Öl geben wird. Es wird erwartet, dass die Reserven aufgefüllt werden, aber die äußeren Bedingungen sprechen nicht mehr für einen steigenden Ölpreis.

Öl (Brent) wird aktuell mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 92,91USD gehandelt.