Borussia Dortmund hat einen Fehlstart in die Champions League erwischt. Das Team von Trainer Edin Terzic musste sich dem Starensemble von Paris Saint-Germain mit 0:2 geschlagen geben. Der Plan, den stark besetzten Angriff der Franzosen mit einer Fünferkette zu neutralisieren, ging nur in der ersten Halbzeit auf. Nach Wiederanpfiff nutzte Paris seine Überlegenheit aus und erzielte durch einen umstrittenen Handelfmeter von Kylian Mbappé (49.) und ein Tor von Achraf Hakimi (58.) den verdienten Sieg. Damit geriet der BVB in der als schwer eingeschätzten Gruppe F bereits früh ins Hintertreffen. Nächster Gegner ist am 4. Oktober daheim Milan.Besonders für Unmut sorgte der Elfmeterpfiff, der den BVB auf die Verliererstraße brachte. Der Schiedsrichter entschied auf Handspiel, obwohl der Ball dem deutschen Nationalverteidiger Niklas Süle aus kurzer Entfernung an die Hand geschossen wurde. Die Entscheidung wurde auch nach Überprüfung durch den Video-Schiedsrichter nicht zurückgenommen.Trainer Terzic wählte bei seiner Startformation eine defensive Variante mit drei Innenverteidigern, um den schnellen Sturm von PSG zu kontrollieren. Das Konzept ging in der ersten Halbzeit auf, obwohl PSG mit 72 Prozent Ballbesitz und 10:4 Ecken überlegen war. In der Offensive lief bei Dortmund dagegen wenig zusammen. Die wenigen Umschaltsituationen wurden zu unpräzise gespielt. Zudem musste Marcel Sabitzer früh verletzt ausgewechselt werden.Die Mauertaktik des BVB reichte nicht aus, um PSG zu besiegen. Mbappé verwandelte den Strafstoß eiskalt und erzielte bereits sein achtes Saisontor. Dortmund musste daraufhin offensiver spielen und wurde durch ein Tor von Hakimi ausgekontert. Auch die Einwechslungen von Niclas Füllkrug, Marco Reus und Jamie Bynoe-Gittens brachten keinen Erfolg. Bynoe-Gittens traf immerhin noch den Außenpfosten.Der BVB hat somit einen Fehlstart in die Champions League erwischt und steht in der schweren Gruppe F bereits früh unter Druck. Dennoch hofft der deutsche Fußball-Nationalstürmer Füllkrug auf den Einzug in die K.o.-Runde. Er sieht keine Mannschaft als unschlagbar an und glaubt an die Stärke der Dortmunder Mannschaft.Insgesamt war die Niederlage gegen PSG vor allem auf die fehlende Präzision im Passspiel und die unnötigen Ballverluste zurückzuführen. Der BVB hat jedoch noch die Chance, durch Heimsiege und weitere Punkte in den Auswärtsspielen die K.o.-Runde zu erreichen.

