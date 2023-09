E.ON-Aktie: Attraktive Renditechance trotz Risiken - Jetzt investieren?

Die E.ON-Aktie (WKN: ENAG99) ist für Anleger von Interesse, die nach einer Möglichkeit suchen, Geld zu verdienen. Als führender Energienetzbetreiber in Europa mit einem stabilen Geschäftsmodell und möglichen Vorteilen durch Themen wie E-Mobilität und Wärmewende könnte die Aktie attraktiv sein. Zudem erscheint die Bewertung der Aktie nicht teuer, mit einem erwarteten KGV von 12,2. Die erwartete Dividendenrendite liegt laut Morningstar bei beachtlichen 4,4%.Allerdings sollten Anleger die hohe Verschuldung und das stark regulierte Geschäftsmodell von E.ON nicht unterschätzen. Es besteht ein hoher Investitionsbedarf und Preiserhöhungen sind schwer durchsetzbar. Dennoch hat die Aktie in der Vergangenheit eine gewisse Attraktivität gezeigt, wie der deutliche Kursanstieg auf knapp 12 Euro belegt.Ein Blick in den Depotrechner von E.ON zeigt jedoch, dass die Aktie in den letzten 10 Jahren ohne Dividenden eine jährliche Rendite von -0,4% erzielt hat. Erst mit reinvestierten Dividenden ergibt sich eine positive jährliche Rendite von 3,24%. In den letzten 20 Jahren hätte man ohne Dividende mit der E.ON-Aktie sogar Geld verloren. Die Dividende selbst kann bestenfalls die Inflation ausgleichen.Das Timing ist entscheidend für den Erfolg an der Börse, auch bei E.ON. In den 90er Jahren konnte man mit der Aktie gute Gewinne erzielen, inklusive Dividende sogar fast 13% jährliche Wertsteigerung. Allerdings gab es im Laufe der Jahre Probleme, die das Geschäftsmodell belasteten, wie der Kohle- und Atomausstieg. Die Performance der letzten 20 Jahre zeigt, dass der Schritt ins Geschäft mit den Energienetzen den Aktionären bisher wenig gebracht hat.Die vergangene Entwicklung der E.ON-Aktie ist keine Garantie für die Zukunft, aber sie zeigt die Unberechenbarkeit politischer Entscheidungen. Das Unternehmen scheint sich jedoch in ruhigerem Fahrwasser mit Wachstumsperspektiven zu bewegen.Insgesamt kann man mit der E.ON-Aktie Geld verdienen, aber die Dividende allein bietet nur begrenzten Schutz vor Inflation. Das Timing ist entscheidend und politische Entscheidungen können das Geschäftsmodell beeinflussen. Anleger sollten diese Faktoren bei ihrer Investmententscheidung berücksichtigen.

Die E.ON Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 11,76EUR gehandelt.