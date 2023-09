Mercedes-Benz plant Bau des neuen CLA in Rastatt - Investition in Millionenhöhe

Der Autobauer Mercedes-Benz plant, seinen neuen Kompaktwagen CLA in Rastatt zu bauen. Der CLA wird das erste Fahrzeug der neuen modularen Plattform sein und soll Mitte des Jahrzehnts in Produktion gehen. Das Unternehmen investiert einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag in das Werk, genaue Details wurden jedoch nicht bekannt gegeben. Derzeit werden im Rastatter Werk bereits die A- und B-Klasse, der GLA und der vollelektrische EQA produziert.Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Mercedes-Benz gesenkt, die Aktien aber auf der "Conviction Buy List" belassen. Analyst George Galliers geht davon aus, dass die europäische Automobilindustrie vor einer Phase gedämpfter Absatz- und Preisentwicklungen steht. Dennoch sieht er die Geschäftsentwicklung bei den Autobauern positiv und bevorzugt Mercedes-Benz als Branchenfavorit.Der Prozess rund um eine Musterfeststellungsklage von Verbraucherschützern gegen Mercedes-Benz wird fortgesetzt. Bei dem Termin am Donnerstag soll geprüft werden, welche Auswirkungen die neue Rechtsprechung auf das Verfahren hat. Der Verbraucherzentrale Bundesverband hatte die Klage im Zusammenhang mit dem Dieselskandal eingereicht und wirft Mercedes-Benz die bewusste Manipulation von Abgaswerten vor.In einem Artikel wird die Zukunftsstrategie von Mercedes-Benz diskutiert. Das Unternehmen verabschiedet sich weitgehend von kleinen und preiswerteren Autos und konzentriert sich wieder auf das Luxussegment. Die Strategie wird als Ausweichstrategie betrachtet, da Mercedes-Benz keine realistische Chance habe, gegen disruptive Wettbewerber wie Tesla und BYD in unteren Segmenten zu bestehen. Die Autoren sehen die Strategie von Mercedes-Benz als erfolgversprechend an, da das Unternehmen seine Stärke im Luxussegment ausspielen könne.Es wird betont, dass die Automobilindustrie vor großen Veränderungen steht, insbesondere durch die Elektromobilität. Tesla und chinesische Anbieter dominieren den Markt der E-Mobilität, während traditionelle Hersteller wie Mercedes-Benz vor großen Herausforderungen stehen. Die Autoren betonen die Bedeutung von Zukunftsannahmen und strategischen Entscheidungen für Unternehmen und geben den Lesern Ratschläge, wie sie ihre Unternehmen zukunftssicher machen können.Insgesamt wird deutlich, dass Mercedes-Benz seine Zukunftsstrategie an die Veränderungen in der Automobilindustrie anpasst. Das Unternehmen konzentriert sich auf das Luxussegment und investiert in die Produktion von Elektrofahrzeugen. Die Strategie wird als erfolgversprechend betrachtet, jedoch stehen traditionelle Hersteller vor großen Herausforderungen durch disruptive Wettbewerber und den Wandel zur Elektromobilität.

