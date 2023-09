EU-Kommission will Glyphosat-Zulassung um 10 Jahre verlängern - Umweltschützer warnen vor Gefahren

Die EU-Kommission hat einen Vorschlag zur Verlängerung der Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat um weitere zehn Jahre vorgelegt. Der Entwurf wird am Freitag mit den EU-Staaten erörtert. Für den Einsatz von Glyphosat sollen bestimmte Bedingungen zur Risikominderung vorgesehen sein, beispielsweise Maßnahmen gegen starke Verwehungen des Mittels. Die aktuelle Zulassung von Glyphosat läuft noch bis zum 15. Dezember dieses Jahres.Umweltschutzorganisationen sehen in Glyphosat Gefahren für Menschen und Umwelt, während der Hersteller Bayer dies vehement bestreitet. Bayer begrüßte den Verordnungsentwurf der EU-Kommission und betonte, dass er auf den "überzeugenden wissenschaftlich fundierten Schlussfolgerungen" der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) basiere. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Entscheidung der Mitgliedstaaten auf den wissenschaftlichen Schlussfolgerungen der zuständigen Behörden beruhen und zu einer erneuten Genehmigung von Glyphosat führen sollte.Deutschland plant, Glyphosat ab Anfang 2024 nicht mehr zuzulassen. Die Grünen-Abgeordnete Jutta Paulus warnte, dass die Gesundheit von Millionen Europäern für weitere zehn Jahre aufs Spiel gesetzt werde. Eine Entscheidung über die Verlängerung im zuständigen Ausschuss, in dem auch Vertreter der EU-Staaten sitzen, wird nicht vor Mitte Oktober erwartet. Für eine Entscheidung ist eine qualifizierte Mehrheit erforderlich.Die EU-Kommission stellt sich mit ihrem Vorschlag gegen Forderungen aus Deutschland. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) forderte, die Genehmigung von Glyphosat in der EU auslaufen zu lassen, solange nicht ausgeschlossen werden könne, dass es der Biodiversität schade. Glyphosat ist noch bis zum 15. Dezember EU-weit zugelassen. Ende Juli hatte die EFSA eine Untersuchung veröffentlicht, in der sie keine inakzeptablen Gefahren, aber Datenlücken in mehreren Bereichen feststellte.Der Beschluss über die Verlängerung im zuständigen Ausschuss wird nicht vor Mitte Oktober erwartet. Wenn es am 13. Oktober keine Mehrheit für eine Verlängerung gibt, wird ein Berufungsausschuss einberufen. Wenn sich eine qualifizierte Mehrheit gegen das Vorhaben ausspricht, kann die Kommission die Zulassung nicht verlängern. Sollte es keine Mehrheit für oder gegen eine Zulassung geben, könnte die EU-Kommission eigenständig über eine Verlängerung entscheiden.

