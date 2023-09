Deutsche Bank: Postbank-Probleme bis Ende Oktober gelöst - Kundenbeschwerden nehmen ab

Die Deutsche Bank arbeitet mit Hochdruck an der Lösung der Probleme bei ihrer Tochtergesellschaft Postbank. Der Konzernchef Christian Sewing erwartet, dass im Laufe des Oktobers der Normalbetrieb bei kritischen Themen wie Pfändungsschutzkonten wieder erreicht sein wird. Auch bei Darlehensauszahlungen sieht er einen ähnlichen Trend. Allerdings wird die Behebung der Probleme voraussichtlich noch das vierte Quartal in Anspruch nehmen. Die Beschwerden von Postbank-Kunden hatten sich in den letzten Monaten gehäuft, vor allem im Zusammenhang mit einer IT-Umstellung. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) prüft, ob aufsichtlich relevante Mängel bestehen und behält sich mögliche aufsichtliche Maßnahmen vor. Deutsche-Bank-Chef Sewing räumte bei einer Bankenkonferenz ein, dass die Bank einen Fehler gemacht habe und sich bei den Kunden entschuldigen müsse. Die Bank hat zusätzliches Personal mobilisiert, um den Rückstau an Kundenanfragen abzuarbeiten. Sewing betonte, dass es bei der Behebung der Probleme nicht um Kosten gehe, sondern darum, die Kunden wieder zufriedenzustellen.Sewing äußerte sich auch zur Situation der Banken in Europa. Er betonte, dass die Banken sich nicht auf den aktuellen geschäftlichen Erfolgen ausruhen sollten, sondern dass Europa leistungsfähigere Finanzinstitute brauche. Sewing forderte einen Rahmen, der Banken mehr Spielraum für die Kreditvergabe lässt und Kapitalmarktfinanzierungen erleichtert, um europaweites Wachstum zu ermöglichen. Er bekräftigte die Notwendigkeit einer europäischen Kapitalmarktunion, um bürokratische Hürden zwischen den EU-Staaten abzubauen und Unternehmen mehr Möglichkeiten zur Geldbeschaffung zu geben.Die Probleme bei der Postbank werden sich nach Einschätzung von Sewing noch einige Wochen hinziehen. Bei der Umstellung der IT-Systeme gebe es noch drei bis vier kritische Anwendungen. Sewing betonte jedoch, dass er seit vier Wochen eine deutliche Verbesserung der Situation sehe und dass die Bank nun auf dem richtigen Weg sei. Die Postbank hatte in den letzten Monaten vermehrt Kundenbeschwerden erhalten, vor allem im Zusammenhang mit der IT-Umstellung. Die Bafin hatte das Institut öffentlich gerügt und rasche Abhilfe gefordert. Sewing entschuldigte sich für die Probleme und betonte, dass die Bank alles daran setzen werde, die Kunden wieder zufriedenzustellen.

Die Deutsche Bank Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 10,05EUR gehandelt.