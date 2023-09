Talanx führt erfolgreiche Barkapitalerhöhung durch und stärkt Kapitalausstattung für zukünftiges Wachstum

Die Talanx Aktiengesellschaft hat beschlossen, eine Barkapitalerhöhung in Höhe von bis zu 300 Millionen Euro durchzuführen. Die Finanzmittel sollen dazu dienen, die Kapitalausstattung des Unternehmens für zukünftiges Wachstum zu stärken. Das Grundkapital von Talanx wird durch die Ausgabe neuer Aktien erhöht, die voll gewinnberechtigt für das laufende Geschäftsjahr sein werden. Die Geschäftsprognose für das laufende Jahr und die mittelfristigen Ziele bleiben unverändert. Der Mehrheitsaktionär der Talanx AG, HDI V.a.G., hat sich zudem bereit erklärt, weitere Aktien im Wert von bis zu 100 Millionen Euro anzubieten, um den Streubesitz weiter zu erhöhen. Das Angebot und der Verkauf der neuen Aktien erfolgen ausschließlich an qualifizierte Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung. Die endgültige Anzahl der auszugebenden Aktien sowie der Platzierungspreis werden nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens festgelegt. Die Zulassung der neuen Aktien zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 25. September 2023 erfolgen.In einer weiteren Meldung wurde bekannt gegeben, dass die Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen wurde. Es wurden insgesamt 4.878.048 neue Aktien platziert, die zu einem Preis von 61,50 Euro je Aktie an institutionelle Investoren verkauft wurden. Der Bruttoerlös aus der Kapitalerhöhung beträgt rund 300 Millionen Euro. Zudem wurden 1.626.016 Aktien aus dem Eigenbesitz des HDI V.a.G. zu denselben Konditionen platziert. Nach Abschluss der Transaktion wird sich der Streubesitz der Talanx AG auf 23,3% erhöhen.Eine Studie von froots und der HDI Lebensversicherung AG zeigt, dass 8 von 10 Selbstständigen nicht genau wissen, wie viel sie für ihre Altersvorsorge sparen müssen. Nur ein Fünftel der Selbstständigen spart derzeit überhaupt steuerschonend. Das Wiener WealthTech froots hat in Zusammenarbeit mit der HDI Lebensversicherung AG einen steueroptimierten Fonds entwickelt, der Selbstständigen eine langfristig steuergünstige Altersvorsorge ermöglicht. Die Lösung besteht aus einer fondsgebundenen Lebensversicherung und einem §14 Fonds. Der Zugang zu dieser Lösung erfolgt über eine All-in-One-Lösung für Vermittler, die Selbstständige und Freiberufler beraten.

