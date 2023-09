Lufthansa-Aktie im freien Fall: Analysten senken Kursziel - droht ein Kurssturz unter 6,00 Euro?

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lufthansa von 14,10 auf 13,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Harry Gowers ließ in einer am Montag vorliegenden Studie aktuelle Entwicklungen der Treibstoffpreise sowie Ausfallzeiten von A320-Jets wegen der Probleme mit GTF-Triebwerken einfließen. 2024 dürften 20 A320neo-Flugzeuge nicht zur Verfügung stehen, was weniger als 5 Prozent der A320-Flotte entspreche.Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lufthansa von 15,50 auf 14 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Fluggesellschaften seien derzeit nicht "in", schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es gebe Gewinnwarnungen von US-Airlines, die Treibstoffpreise zögen an und hinzu kämen die Triebwerksprobleme mit A320-Jets. In der Summe all dieser Dinge kürzte er sektorweit seine Schätzungen, bleibt aber bei seinen optimistischen Einschätzungen für alle Werte außer Wizz.Die Gründung einer weiteren Airline ist „eine typische Lufthansa-Lösung“. Anstatt das Problem an der Wurzel zu packen und das Gesamtsystem zu betrachten, würde man lieber eine neue Plattform schaffen. „Sie kriegen es nicht hin, Synergieeffekte zu nutzen und Komplexität zu reduzieren, sie optimieren nicht, sondern bauen lieber etwas ganz Neues auf – in der Hoffnung, dass es günstiger wird“, sagt laut CAPITAL der Chef einer Luftfahrtberatungs-Firma.Die Lufthansa-Aktie ist charttechnisch arg angeschlagen und befindet sich weiter auf dem Weg gen Süden. Investierte sollten den Not-Ausgang bei 7,80 Euro im Auge behalten. Für alle anderen wird empfohlen, derzeit einen Bogen um die Aktie zu machen. Es wird sogar befürchtet, dass die Kurse möglicherweise unter 6,00 Euro fallen könnten.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 8,045EUR gehandelt.