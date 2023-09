Vonovia stoppt Bau von Zehntausenden Wohnungen - Hohe Kosten und Zinsen bremsen Deutschlands größten Immobilienkonzern aus

Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia verzichtet vorerst auf den Bau von Zehntausenden neuer Wohnungen aufgrund hoher Zinsen und Baukosten. Laut Vorstandschef Rolf Buch liegen Pläne für insgesamt 60.000 Wohnungen bereit, die jedoch vorerst nicht umgesetzt werden. Buch schätzt, dass derzeit in Deutschland mehr als eine Million Wohnungen fehlen, vor allem aufgrund der Zuwanderung. Das Problem sei also nicht eine Million Wohnungen, sondern die fehlenden Millionen Wohnungen in kurzer Zeit. Die Baukosten sind in den letzten Jahren von 3000 Euro pro Quadratmeter auf 5000 Euro pro Quadratmeter gestiegen. Vonovia achtet darauf, bezahlbare Mieten anzubieten, da viele Menschen mit mittleren oder geringen Einkommen in ihren Wohnungen leben. Die hohen Bau- und Finanzierungskosten würden zu Mieten von 20 Euro pro Quadratmeter im Neubau führen, was sich viele Menschen nicht leisten könnten.Die IG BAU wirft Vonovia vor, mit dem Baustopp die Politik unter Druck setzen zu wollen. Sie fordert den Bund auf, bei Vonovia einzusteigen, um Einfluss auf die Konzernstrategie zu nehmen. Die Baugewerkschaft betont, dass gerade in der Krise weiterhin gebaut werden müsse, um Kurzarbeit oder Entlassungen aufgrund des Wohnungsmangels zu vermeiden.In Deutschland sind die Preise auf Herstellerebene im August so stark gesunken wie noch nie seit Beginn der Erhebungen im Jahr 1949. Die Produzentenpreise fielen im Jahresvergleich um 12,6 Prozent. Eine Umfrage der Messe München zeigt, dass eine steigende Zahl von Unternehmen in der Immobilienbranche unter Druck gerät. Die Hälfte der Firmen stoppt neue Projektentwicklungen und bei über zwei Dritteln kommt es zu Verzögerungen. Die Logistikbranche warnt vor höheren Preisen aufgrund der geplanten höheren Lkw-Maut. Zwölf Bundesländer lassen sich im Streit mit Bayern um den Länderfinanzausgleich vom Staatsrechtler Stefan Korioth vertreten. Bundesverbraucherschutzministerin Steffi Lemke fordert eine Verlängerung der Energiepreisbremsen bis April 2024, um vor steigenden Preisen im kommenden Winter zu schützen. Chinas Wirtschaftsplaner sehen die Ökonomie des Landes weiter auf Erholungskurs. Eine Studie der Schweizer Bank UBS zeigt, dass das Risiko einer Immobilienblase in München und Frankfurt gesunken ist. Die Inflation in Großbritannien hat sich im August überraschend abgeschwächt. Die japanischen Exporte sind im August den zweiten Monat in Folge gefallen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund und der Bundesverband der Verbraucherzentralen fordern eine Verlängerung der Energiepreisbremsen. In der Immobilien- und Baubranche herrscht vor dem geplanten Wohnungsbaugipfel im Kanzleramt Alarmstimmung. Vonovia hat den Bau Zehntausender geplanter Wohnungen auf Eis gelegt und auch Bürgerinnen und Bürger verzichten vermehrt auf den Traum vom eigenen Haus.

