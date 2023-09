Wasserverband fordert von Tesla neuen Genehmigungsantrag für Fabrik in Grünheide

Der Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE) fordert von Tesla einen neuen Genehmigungsantrag für den Ausbau der Fabrik in Grünheide. Die übermittelten Unterlagen seien unvollständig, so der Verband in einer Stellungnahme an das Landesumweltamt. Es gebe eine Differenz zwischen den Unterlagen, die dem Versorger zugeschickt wurden, und der Online-Veröffentlichung für die Öffentlichkeit. Der WSE hält den Genehmigungsantrag daher für ungültig und fordert eine einheitliche Neuauslegung. Der Verband ist für die Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung von 13 Gemeinden und drei Städten zuständig, darunter auch Tesla mit seinen 170.000 Mitarbeitern.Tesla plant den Ausbau seines E-Autowerks in Grünheide, um die Produktionskapazität von bisher 500.000 auf eine Million Autos pro Jahr zu verdoppeln. Die Frist für Einwendungen gegen den Ausbau ist am Montag abgelaufen. Das Landesamt für Umwelt (LfU) will noch über die Gesamtzahl der Einwände informieren. Ein öffentlicher Erörterungstermin ist für den 23. Oktober vorgesehen. Sowohl Umweltschützer als auch der Wasserverband haben Bedenken hinsichtlich negativer Auswirkungen auf das Grundwasser.Der WSE kritisiert, dass ihm bestimmte Unterlagen aus dem Antrag nicht zur Verfügung gestellt wurden, darunter Anträge auf wasserrechtliche Erlaubnisse. Zudem sei unklar, welche Betriebseinheiten der Fabrik bereits arbeiten und erweitert werden sollen. Der Verband lehnt auch die Gründung der Gebäude auf Rammpfählen sowie weitere Gebäude, die in den Grundwasserleiter reichen, ab. Laut Gutachten beeinflussen die Bauwerksgründungen die Strömungsverhältnisse.In Bremerhaven baut das Start-up Redwood Materials, das vom ehemaligen Tesla-Technologiechef Jeffrey Brian Straubel geleitet wird, einen Standort auf. Das Unternehmen ist auf das Recycling von Elektroautobatterien spezialisiert. Redwood übernimmt den Bremerhavener Standort des Batterierecyclers Redux GmbH und plant eine jährliche Verarbeitungskapazität von 10.000 Tonnen Lithium-Ionen-Batteriematerialien. Das entspricht den Batterien von bis zu 20.000 Elektroautos pro Jahr. Redwood plant zudem eine Expansion und sucht nach Kooperationen mit deutschen Autoherstellern.

Die Tesla Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,47 % und einem Kurs von 262,6EUR gehandelt.