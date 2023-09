Zinssturm fegt über die Märkte - Was heute wichtig ist

Nach den enttäuschenden Zinssignalen der US-Notenbank Fed vom Vorabend, werden am Donnerstag im DAX zunächst erhebliche Verluste erwartet. Der Broker IG schätzt den deutschen Leitindex eine Stunde vor Beginn des Xetra-Handels auf 15.631 Punkte, was einem Rückgang von 0,9 Prozent entspricht. Damit droht nach der Erholung am Mittwoch ein neuer Tiefpunkt in dieser Woche.

"Wieder einmal fegt der Zinssturm über das Parkett", kommentiert Thomas Altmann, Head of Portfoliomanagement bei QC Partners, die Lage. "Die Aussicht auf 2024 kaum sinkende Leitzinsen wird jetzt in die Kurse eingepreist. Und diese Aussicht kommt weder am Renten- noch am Aktienmarkt gut an. Die Märkte müssen sich jetzt damit arrangieren, dass die Zinsen länger als bislang erwartet auf dem aktuellen Niveau bleiben könnten."