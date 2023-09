Salzgitter-Konzern senkt Ergebnisprognose für 2023 aufgrund von Aurubis-Entwicklung

Der Salzgitter-Konzern hat eine neue Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht. Die Salzgitter AG ist mit 29,99% an der Aurubis AG beteiligt, wodurch die Ergebnisentwicklung der Beteiligung direkten Einfluss auf das erwartete Jahresergebnis des Salzgitter-Konzerns hat. Nachdem die Aurubis AG ihre Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 nicht halten konnte, setzte auch die Salzgitter AG ihre Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2023 aus.Aufgrund der aktualisierten Ergebniserwartung der Aurubis AG für das Geschäftsjahr 2022/23 und der aktuellen Geschäftsentwicklung rechnet der Salzgitter-Konzern nun mit einem EBITDA zwischen 650 Mio. € und 700 Mio. € (zuvor: zwischen 750 Mio. € und 850 Mio. €) sowie einem Vorsteuergewinn zwischen 200 Mio. € und 250 Mio. € (zuvor: zwischen 300 Mio. € und 400 Mio. €).Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Salzgitter AG von 27 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Dirk Schlamp passte seine Schätzungen an die reduzierte Gewinnprognose des Stahlkonzerns an.Die Salzgitter AG ist ein deutscher Stahl- und Technologiekonzern mit Sitz in Salzgitter. Das Unternehmen ist im SDAX gelistet und gehört zum regulierten Markt in Frankfurt (Prime Standard) und Hannover. Die Salzgitter AG ist mit 29,99% an der Aurubis AG beteiligt, einem führenden Anbieter von Nichteisenmetallen. Die Ergebnisentwicklung der Beteiligung hat direkten Einfluss auf das erwartete Jahresergebnis des Salzgitter-Konzerns.Die Aktien von Salzgitter AG haben in den letzten Monaten an Wert verloren. Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von 27 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Dirk Schlamp passte seine Schätzungen an die reduzierte Gewinnprognose des Stahlkonzerns an.Die Salzgitter AG wird am 13. November 2023 weitere Details zum Abschluss der ersten neun Monate veröffentlichen. Der Konzern rechnet aufgrund der aktuellen Geschäftsentwicklung mit einem niedrigeren EBITDA und Vorsteuergewinn für das Geschäftsjahr 2023. Die reduzierte Gewinnprognose hat Auswirkungen auf den fairen Wert der Aktien von Salzgitter AG. Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von 27 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Dirk Schlamp passte seine Schätzungen an die reduzierte Gewinnprognose des Stahlkonzerns an.

Die Salzgitter Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 25,47EUR gehandelt.