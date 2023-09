Bundesanleihen im Kursrückgang: Was steckt hinter dem Anstieg der Umlaufrendite?

Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Montag und Dienstag überwiegend gefallen, während die Umlaufrendite gestiegen ist. Am Montag stieg die Umlaufrendite von 2,68 Prozent am Freitag auf 2,73 Prozent. Am Dienstag stieg sie weiter auf 2,75 Prozent. Dies geht aus Angaben der Deutschen Bundesbank in Frankfurt hervor.Unter den Bundeswertpapieren gab es am Montag 72 Verlierer mit Kursabschlägen von bis zu 0,76 Prozentpunkten. Dem standen drei Gewinner mit Aufschlägen von bis zu 0,009 Punkten gegenüber. Am Dienstag gab es 70 Verlierer mit Kursabschlägen von bis zu 0,68 Prozentpunkten. Dem standen fünf Gewinner mit Aufschlägen von bis zu 0,016 Punkten gegenüber.Der Rentenindex Rex, der auf Basis der Kassakurse ausgesuchter Anleihen von der Deutschen Börse berechnet wird, fiel am Montag um 0,31 Prozent auf 123,03 Punkte. Am Dienstag fiel er um 0,10 Prozent auf 122,90 Punkte.Die genauen Gründe für den Kursrückgang der Bundesanleihen wurden nicht genannt. Allerdings könnte der Anstieg der Umlaufrendite auf eine höhere Nachfrage nach Anleihen hinweisen, was zu einem Rückgang der Kurse führt. Dies könnte wiederum auf eine verbesserte wirtschaftliche Situation hindeuten, da Anleger weniger Bedarf an sicheren Anlagen wie Bundesanleihen haben.Die Entwicklung der Bundesanleihen hat Auswirkungen auf den gesamten Anleihemarkt und kann auch als Indikator für die allgemeine wirtschaftliche Stimmung in Deutschland und Europa dienen. Ein Rückgang der Kurse deutet in der Regel auf eine positive wirtschaftliche Entwicklung hin, während ein Anstieg der Kurse auf Unsicherheit oder eine schlechtere wirtschaftliche Lage hindeuten kann.Es bleibt abzuwarten, wie sich die Kurse deutscher Bundesanleihen in den kommenden Tagen entwickeln werden und ob sich der Trend des Kursrückgangs fortsetzt. Anleger sollten die Entwicklung aufmerksam verfolgen und gegebenenfalls ihre Anlagestrategie anpassen.

Der REX-Index (Gesamt-Index) wird aktuell mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 124,3PKT gehandelt.