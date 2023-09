Unsicherheiten über Zinskurs der EZB: Deutsche Bundesanleihen mit leichten Kursverlusten

Deutsche Bundesanleihen sind zu Beginn der Woche aufgrund der Unsicherheiten über den weiteren Zinskurs der Europäischen Zentralbank (EZB) mit leichten Kursverlusten gestartet. Der Euro-Bund-Future, der als richtungsweisender Terminkontrakt gilt, fiel um 0,16 Prozent auf 130,06 Punkte. Gleichzeitig stieg die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen auf 2,69 Prozent. Die EZB hatte vergangene Woche den Leitzins zum zehnten Mal in Folge angehoben, jedoch auch angedeutet, dass der Zinsgipfel erreicht sein könnte. Die Commerzbank-Experten erwarten, dass die anstehenden Stimmungsdaten aus der Eurozone Rezessionstendenzen bestätigen werden, was möglicherweise zu einer Zinssenkung führen könnte. Die US-Notenbank Fed wird in dieser Woche ihre geldpolitischen Entscheidungen bekannt geben, wobei keine weitere Zinserhöhung erwartet wird. Die Entwicklung der Anleihemärkte hängt jedoch davon ab, wie lange eine mögliche Leitzins-Plateauphase anhalten wird. Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Dienstag weiter gefallen. Der Euro-Bund-Future sank um 0,31 Prozent auf 129,56 Punkte, während die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen auf 2,73 Prozent stieg. Die Inflationsrate in der Eurozone hat sich im August überraschend abgeschwächt, liegt aber immer noch über dem Inflationsziel der EZB von zwei Prozent. Die Inflationsdaten hatten jedoch keine großen Auswirkungen auf die Kurse. Am Dienstag sind die Kurse deutscher Bundesanleihen erneut leicht gefallen. Der Euro-Bund-Future sank um 0,04 Prozent auf 129,91 Punkte, während die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen leicht auf 2,70 Prozent stieg. Im Tagesverlauf werden die Marktteilnehmer die Inflationsdaten aus der Eurozone genau beobachten. Die Teuerung hat sich im August abgeschwächt, jedoch wird das Inflationsziel der EZB weiterhin überschritten. Die Bauwirtschaftszahlen aus den USA haben in der Regel keine große Marktrelevanz.

BUND Future wird aktuell mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 129,3EUR gehandelt.