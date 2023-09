Micron Technology: Profiteure des KI-Hypes - Deutsche Bank erhöht Kursziel

Der US-Chiphersteller Micron Technology wird nach Einschätzung von Deutsche Bank Research vom Hype um die Künstliche Intelligenz (KI) profitieren. Laut Analyst Sidney Ho ist Micron mit seinen DRAM-Speicherelementen der technologische Marktführer und der Konkurrenz ein bis zwei Quartale voraus. Die steigenden Preise für DRAM seien der Beginn eines längeren Aufwärtszyklus. Die Preise hätten mindestens ein Quartal früher angezogen als erwartet, was darauf zurückzuführen sei, dass die Nachfrage nach Servern für KI stark sei. Ho geht davon aus, dass Micron für das November-Geschäftsquartal Umsätze und Ergebnisse über den Markterwartungen signalisieren wird. Deshalb erhöht der Experte seine Schätzungen und stuft Micron von "Hold" auf "Buy" nach oben. Das Kursziel wird von 65 auf 85 US-Dollar angehoben.Die Deutsche Bank ist der Ansicht, dass Micron sich in schwierigen Zeiten besser geschlagen hat als erwartet. Der Analyst argumentiert, dass der Markt die Stärke der jüngsten Preisanstiege unterschätzt habe und rechnet damit, dass der Marktkonsens in den nächsten sechs Monaten rasant steigen wird. Frühere Aufwärtszyklen hätten Micron deutlich bessere Margen beschert, und Ho geht davon aus, dass der aktuelle Aufwärtszyklus länger anhalten könnte. Die Einführung von HBM3e-Chips könnte zusätzlichen Auftrieb geben, da Micron für 2024 steigende Marktanteile in Aussicht gestellt hat.Der größte Unsicherheitsfaktor für diese vielversprechende Entwicklung ist der chinesisch-amerikanische Technologiestreit. Eventuelle Exportverbote von US-Chips nach China könnten Micron kurzfristig bremsen. Die Einstufung "Buy" der Deutschen Bank basiert auf der erwarteten Gesamtrendite für die kommenden zwölf Monate.Insgesamt ist die Deutsche Bank Research optimistisch, dass Micron von der steigenden Nachfrage nach KI profitieren wird. Die Preise für DRAM-Speicherelemente sind bereits gestiegen und werden voraussichtlich weiter steigen, da das Chip-Angebot langsamer steigt als die Nachfrage. Micron hat sich in schwierigen Zeiten gut behauptet und könnte nun von einem längeren Aufwärtszyklus profitieren. Allerdings besteht Unsicherheit aufgrund des chinesisch-amerikanischen Technologiestreits.

