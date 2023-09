Delivery Hero: Potenzial zur Wertverdopplung! Hauck Aufhäuser empfiehlt Kauf der Aktie

Die Wirtschaftsredaktion berichtet, dass geduldige Anleger nach dem deutlichen Kursrückfall von Delivery Hero belohnt werden könnten. Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Aktie mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 65 Euro bewertet. Das Unternehmen habe das Potenzial, seinen Wert zu verdoppeln. Delivery Hero ist eine Lieferplattform für Essenslieferungen und profitiert von seiner starken Marktstellung mit über hundert Millionen Kunden in mehr als 70 Ländern. Das Unternehmen ist in 56 Ländern sogar Marktführer, was eine erhebliche Eintrittsbarriere für Wettbewerber darstellt. Der Schwerpunkt auf Schwellenländern wird ebenfalls als Vorteil gewertet, da diese Länder ein starkes Wirtschaftswachstum und eine hohe Internetaffinität aufweisen. Zudem nimmt die Urbanisierung in diesen Ländern zu. Hauck Aufhäuser Investment Banking ist zuversichtlich, dass Delivery Hero dank der ergriffenen Effizienzmaßnahmen künftig positive Nachrichten liefern wird. Das Umsatzwachstum hat bereits im zweiten Quartal begonnen, sich zu erholen, und im zweiten Halbjahr wird eine merkliche Verbesserung der Profitabilität erwartet. Daher empfiehlt Hauck Aufhäuser Investment Banking den Kauf der Aktie. Die Einstufung "Buy" sieht ein nachhaltiges Aufwärtspotenzial von mehr als zehn Prozent auf Sicht von zwölf Monaten. In einer weiteren Meldung bestätigt Delivery Hero Verhandlungen über eine potenzielle Veräußerung ihres foodpanda-Geschäfts in ausgewählten Märkten in Südostasien. Die Verhandlungen befinden sich in einem vorläufigen Stadium und es ist ungewiss, ob es zu einer endgültigen Vereinbarung kommen wird. Über den Kaufpreis wird noch verhandelt und die Zustimmung des Aufsichtsrats steht noch aus. Delivery Hero SE ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin und betreibt eine Online-Plattform für Essenslieferungen. Die Aktie von Delivery Hero wurde von Hauck Aufhäuser Investment Banking mit "Buy" und einem Kursziel von 65 Euro bewertet. Der Analyst Christian Salis ist zuversichtlich, dass das Unternehmen dank der ergriffenen Effizienzmaßnahmen künftig positive Nachrichten liefern wird. Das Umsatzwachstum hat bereits im zweiten Quartal begonnen, sich zu erholen, und im zweiten Halbjahr wird eine merkliche Verbesserung der Profitabilität erwartet. Daher empfiehlt Hauck Aufhäuser Investment Banking den Kauf der Aktie.

Die Delivery Hero Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 31,74EUR gehandelt.