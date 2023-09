Atlantic BidCo bietet EUR 33,20 je Aktie: Aareal Bank stimmt Delisting zu

Die Aareal Bank AG hat eine Delisting-Vereinbarung mit der Hauptaktionärin Atlantic BidCo GmbH abgeschlossen. Atlantic BidCo hält bereits knapp unter 90% der Aktien der Aareal Bank. Gemäß der Vereinbarung wird Atlantic BidCo ein öffentliches Delisting-Erwerbsangebot in Form eines Barangebots zum Erwerb sämtlicher Aktien der Aareal, die nicht bereits von der Bieterin gehalten werden, zu einem Preis von EUR 33,20 je Aktie unterbreiten. Vorstand und Aufsichtsrat der Aareal Bank unterstützen das Angebot und beabsichtigen, den Aktionären zu empfehlen, es anzunehmen. Die Delisting-Vereinbarung enthält auch Bestimmungen über die Finanzierungsunterstützung für die Aareal Bank nach dem Widerruf der Börsenzulassung.Die Atlantic BidCo GmbH hat beschlossen, ein öffentliches Delisting-Erwerbsangebot für die Aareal Bank AG abzugeben. Das Angebot richtet sich an die Aktionäre der Aareal Bank und umfasst sämtliche Aktien, die nicht bereits von der Bieterin gehalten werden. Der Angebotspreis beträgt EUR 33,20 je Aktie. Die Bieterin hält derzeit ca. 90% des Grundkapitals der Aareal Bank. Sie hat eine Delisting-Vereinbarung mit der Gesellschaft abgeschlossen, in der sich die Aareal Bank verpflichtet hat, das Delisting zu unterstützen. Das Delisting-Angebot wird nicht von Vollzugsbedingungen abhängig sein und unterliegt den Bestimmungen des deutschen Rechts. Die Angebotsunterlage wird nach Gestattung der Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugänglich sein.Wichtige Information: Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine Aufforderung zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Die endgültigen Bedingungen und weitere das Delisting-Angebot betreffende Bestimmungen werden nach Gestattung der Veröffentlichung durch die BaFin in der Angebotsunterlage mitgeteilt werden. Die Bieterin behält sich vor, von den hier dargestellten Eckdaten abzuweichen. Investoren und Inhabern von Wertpapieren der Gesellschaft wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Delisting-Angebot stehenden Bekanntmachungen zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten oder enthalten werden.

Die Aareal Bank Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 33,00EUR gehandelt.