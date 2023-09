Protest gegen Iran: Westliche Staaten fordern Akkreditierung für Atominspektoren zurück!

Deutschland und andere westliche Staaten haben gegen die Entscheidung des Iran protestiert, weiteren erfahrenen Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) die Akkreditierung zu entziehen. Die Vertreter Frankreichs, Großbritanniens, der Vereinigten Staaten und Deutschlands bei der IAEA in Wien forderten den Iran auf, den Entzug der Akkreditierungen rückgängig zu machen und uneingeschränkt mit der Atomenergiebehörde zusammenzuarbeiten. Sie wiesen darauf hin, dass der Iran seit vier Jahren Antworten zu ehemals geheimen Atomanlagen schuldig ist. Die Entscheidung des Iran folgte auf die Ankündigung Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens, noch bestehende Sanktionen gegen den Iran wegen seines Atomprogramms nicht aufheben zu wollen.Irans Präsident Ebrahim Raisi verteidigte das heimische Atomprogramm gegen Kritik und betonte, dass Atomwaffen keine Rolle in der Verteidigungsdoktrin des Iran spielen. Er erklärte dies in seiner Rede vor der UN-Vollversammlung in New York. Raisi betonte zudem, dass die internationalen Sanktionen das Land nicht an seinem Fortschritt gehindert haben.Das Atomabkommen von 2015 verpflichtete den Iran, die Anreicherung von Uran drastisch einzuschränken und strikte IAEA-Kontrollen zuzulassen, um den Bau von Atomwaffen zu verhindern. Im Gegenzug wurden viele Sanktionen gegen den Iran aufgehoben. Das Abkommen wurde jedoch 2018 von den USA unter Präsident Donald Trump einseitig aufgekündigt und neue, scharfe Sanktionen wurden verhängt. Seitdem hat der Iran seine Verpflichtungen schrittweise gebrochen und unter anderem mit der Herstellung von hoch angereichertem Uran begonnen.Die Verhandlungen zur Wiederbelebung des Atomabkommens kommen seit mehr als einem Jahr nicht signifikant voran. Am Montag fand ein Gefangenentausch zwischen den USA und dem Iran statt, der den Weg für neue Gesprächsrunden bereiten könnte. Raisi wurde bei seiner Reise in die USA auch vom Vizeaußenminister Ali Bagheri begleitet, der für Teheran die Atomgespräche leitet.In Bezug auf den Finanzmarkt gab es einen Anstieg der Kurse, der den höchsten Stand seit Mai 2008 erreichte. Die Bullen wurden losgelassen und es gab eine positive Stimmung auf dem Markt. Einige Investoren äußerten ihre Meinung, dass es noch weiter nach oben gehen könnte. Es wurde jedoch darauf hingewiesen, dass der Gesamtmarkt nicht stark ansteigt und dass der Herbst möglicherweise kompliziert wird. Die Entwicklung des Uransektors hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter der Anstieg des Spotpreises. Es wird erwartet, dass der Sektor nicht stark beeinflusst wird, wenn der Spotpreis weiter steigt.

Uran wird aktuell mit einem Plus von +2,77 % und einem Kurs von 65,00USD gehandelt.