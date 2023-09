GLS Bank gründet Tochtergesellschaft GLS Mobility GmbH für europäischen Markt und Mobilitätsberatung für Unternehmen

Die GLS Bank hat die GLS Mobilität in die GLS Mobility GmbH umgewandelt und somit eine Tochtergesellschaft gegründet. Mit dem neuen Namen einher gehen auch neue Angebote: Die GLS Mobility bietet nun eine Mobilitätsberatung für Unternehmen an und strebt zudem den europäischen Markt an. Die Mobilitätswende und die Reduzierung der CO2-Emissionen im Straßenverkehr sind wichtige Ziele der GLS Bank. Die GLS Mobility wird Bezahllösungen und konnektive Mobilitätskonzepte aus einer Hand anbieten. Die Tochtergesellschaft wurde zum 1. September 2023 gegründet und wird von den Geschäftsführern Mirko Schulte und Dr. Alexander Meurer geleitet. Die GLS Mobility hat zudem fünf Mobilitätsexperten vom Hamburger Forschungsinstitut Quotas als Teamverstärkung gewonnen. Die Mobilitätsberatung für Unternehmen soll praktische Lösungen bieten, wie Mitarbeiter ökologisch und leicht von A nach B kommen können. Die GLS Mobility setzt dabei auf wissenschaftlich fundierte Analyse- und Beratungstools, wie den "Mobility Profiler", der das Mobilitätsverhalten von Menschen erfasst und in nachhaltige Mobilitätskonzepte einfließen lässt.Die Papierindustrie ist besonders energieintensiv und verursacht hohe CO2-Emissionen. Eine Untersuchung im Auftrag der Branche zeigt, dass für die klimaneutrale Umgestaltung der Papierindustrie bis 2045 verschiedene Bausteine benötigt werden. Dazu gehören grüne Gase wie nachhaltiger Wasserstoff, Windkraft, Photovoltaik und die Kraft-Wärme-Kopplung. Die Papierindustrie könnte zudem als Klimasenke dienen, indem das bei der Produktion entstehende CO2 abgeschieden und unterirdisch gespeichert wird. Der Energieverbrauch der Papierindustrie ist für rund die Hälfte der jährlichen CO2-Emissionen verantwortlich. Die Branche verbraucht allein 16 Terawattstunden Strom und 30 Terawattstunden Dampf pro Jahr. Die Reduktion der CO2-Emissionen in der Papierindustrie ist ein wichtiger Schritt, um die Klimaziele zu erreichen.Die Verkehrswende ist ein zentrales Thema unserer Zeit. Um den wachsenden Verkehr und die Klimakrise zu bewältigen, gewinnt das Fahrrad als umweltfreundliches Fortbewegungsmittel an Bedeutung. Pedelecs, also elektrisch unterstützte Fahrräder, werden immer beliebter, da sie längere Strecken und hügeliges Terrain leichter bewältigen können. Für Menschen, die bereits ein Fahrrad besitzen, bietet sich die Möglichkeit der Nachrüstung mit einem E-Bike-Antrieb an. Dabei wird das vorhandene Fahrrad mit einem Motor, Akku und neuem Tretlager ausgestattet. Die Nachrüstung ermöglicht es, das Fahrrad weiterhin zu nutzen und gleichzeitig von den Vorteilen eines E-Bikes zu profitieren. Es gibt bereits viele Shops und Händler, die Nachrüstkits anbieten und einbauen. Die Nachrüstung bestehender Fahrräder bietet Individualität, Sicherheit, Flexibilität, Komfort und eine größere Reichweite. Altgeräte und -batterien können an Sammelstellen oder beim Händler zurückgegeben und umweltfreundlich entsorgt werden.Die OMV beliefert die Air France-KLM Gruppe in diesem Jahr mit 2.000 Tonnen nachhaltigem Flugzeugtreibstoff. Die OMV und Air France-KLM haben sich zur aktiven Rolle in der Reduzierung des CO2-Fußabdrucks der Luftfahrtindustrie verpflichtet. Eine Absichtserklärung ermöglicht es Air France-KLM, bis 2030 mehr als 300.000 Tonnen nachhaltigen Flugzeugtreibstoff von der OMV zu beziehen. Nachhaltiger Flugzeugtreibstoff wird von der OMV in ihrer Raffinerie in Schwechat durch die Mitverarbeitung von nachhaltigen und regionalen Rohstoffen hergestellt. Im Vergleich zu herkömmlichem Treibstoff trägt nachhaltiger Flugzeugtreibstoff zu einer erheblichen Reduktion der Treibhausgasemissionen bei. Air France-KLM hat eine strenge Beschaffungspolitik für nachhaltigen Flugzeugtreibstoff eingeführt und setzt auf zertifizierte Projekte, die die CO2-Emissionen im Vergleich zu herkömmlichem Flugzeugtreibstoff um mindestens 75 % reduzieren.

