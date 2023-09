Foxconn plant Expansion in Indien: Jobs, Investitionen und Geschäftsgröße sollen verdoppelt werden!

Der taiwanesische Apple-Zulieferer Foxconn plant, sein Geschäft in Indien auszubauen. Anlässlich des Geburtstags des indischen Premierministers Narendra Modi äußerte sich der Foxconn-Vertreter in Indien, Vincent Lee, auf LinkedIn und kündigte an, die Jobs, Direktinvestitionen und Geschäftsgröße in Indien zu verdoppeln. Details wurden jedoch nicht genannt. Foxconn und andere Apple-Zulieferer haben bereits Fertigungsstätten in Indien, wo es staatliche Anreize für die Smartphone-Produktion gibt. Apple möchte seine Lieferketten diversifizieren und hat dabei Indien und Vietnam im Fokus, um geopolitischen Spannungen und Abhängigkeiten entgegenzuwirken. Foxconn plant, weitere 563 Millionen Euro in Betriebsstätten in Indien zu investieren.Die Schweizer Großbank UBS hat ihre Einstufung für Apple auf "Neutral" belassen und ein Kursziel von 190 US-Dollar festgelegt. Erste Daten zum neuen iPhone 15 deuten auf eine niedrigere anfängliche Nachfrage im Vergleich zum Vorjahr hin, so der Analyst David Vogt. Die genauen Gründe dafür wurden jedoch nicht genannt.Ein Forumsteilnehmer teilt zwei Links, die nicht auf einen Absturz von Apple hindeuten. Der erste Link zeigt, dass der Short Interest bei Apple bei gesunden 0,65% der verkauften Aktien liegt. Der zweite Link enthält eine Analyse, die ein Kursziel von 250 US-Dollar für Apple in etwa einem Jahr prognostiziert, warnt jedoch auch vor geopolitischen Risiken und der Abhängigkeit von China.Ein anderer Forumsteilnehmer weist darauf hin, dass eine Short Interest Rate unter 1% nicht bedeutet, dass die Aktie nicht fallen kann. Zudem könne die Shortrate in Zukunft auch wieder steigen. Die bullishen Analysten-Links sollten ebenfalls nicht überbewertet werden. Es wird darauf hingewiesen, dass Apple immer noch stark von China abhängig ist und geopolitische Risiken bestehen.Ein weiterer Forumsteilnehmer betrachtet den Chart und stellt fest, dass es unter 170 US-Dollar nicht viel Unterstützung gibt. Die Frage ist, was passiert, wenn genügend Kraft aufgewendet wird. Die Zahlen und das wirtschaftliche Umfeld sprechen jedoch gegen einen Anstieg auf 250 US-Dollar. Es wird argumentiert, dass die Technologie für den normalen Verbraucher kaum relevant ist und ein älteres iPhone genauso gut funktioniert. Zudem wird die Produktion in Indien und die Auswirkungen auf die Herstellungskosten diskutiert.Ein weiterer Forumsteilnehmer reagiert auf einen politischen Kommentar und stellt fest, dass dieser nichts mit Apple zu tun hat. Ein anderer Forumsteilnehmer stimmt zu und kommentiert, dass das Shorten von Apple keine schlechte Option ist.

Die Apple Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,00 % und einem Kurs von 175,5EUR gehandelt.