Vossloh schließt strategische Partnerschaft für präzise Fehlerprognosen und erhält Millionen-Auftrag in China

Die Vossloh Aktiengesellschaft hat eine strategische Partnerschaft mit dem schwedischen Digitalisierungsspezialisten Predge geschlossen. Das Ziel der Zusammenarbeit ist die Entwicklung eines Prognosemodells für Weichenantriebe, das präzise Fehlerprognosen und Erkenntnisse über bevorstehende Ausfälle liefern soll. Durch die proaktivere und detailliertere Planung von Instandhaltungsmaßnahmen können Kunden die Zahl der Ausfälle senken und die Verfügbarkeit des Fahrwegs steigern. Die Partnerschaft kombiniert das Fachwissen von Vossloh in der Entwicklung und Herstellung von Weichenantrieben mit der Kompetenz von Predge in den Bereichen Datenanalyse und künstliche Intelligenz. Die Zusammenarbeit soll den Schienenverkehr effizienter, sicherer und wirtschaftlicher gestalten.Vossloh hat zudem einen weiteren Auftrag zur Lieferung von Schienenbefestigungssystemen in China erhalten. Die Systeme werden für den Bau von zwei Hochgeschwindigkeitsstrecken in Zentral-China verwendet. Eine Strecke verbindet die Hauptstadt der Provinz Shaanxi, Xi'an, mit der Automobilhochburg Shiyan in der Provinz Hubei. Die andere Strecke verkürzt die Reise zwischen den Millionen-Metropolen Chongqing und Wanzhou. Der Auftragswert beträgt rund 20 Millionen Euro und die Auslieferungen sind für das zweite Halbjahr 2024 geplant. Vossloh unterstützt den Ausbau der Bahninfrastruktur in China bereits seit 17 Jahren und ist ein angesehener Partner bei der Lieferung von qualitativ hochwertigen und innovativen Produkten.Vossloh ist ein weltweit agierender Technologiekonzern mit einem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen rund um den Fahrweg Schiene. Das Unternehmen zählt zu den Weltmarktführern in diesem Bereich und bietet Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichensysteme und Kreuzungen sowie digitale Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Schienen und Weichen an. Mit etwa 75 Konzerngesellschaften in knapp 30 Ländern und über 40 Produktionsstandorten ist Vossloh weltweit aktiv. Das Unternehmen legt großen Wert auf nachhaltige Unternehmensführung und leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität von Menschen und Gütern.Die Aktivitäten von Vossloh sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules und Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1.046,1 Millionen Euro. Vossloh ist im SDAX gelistet und wird im regulierten Markt in Düsseldorf und Frankfurt (Prime Standard) gehandelt.

