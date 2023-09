Ölpreise geben auf hohem Niveau weiter nach

Belastung kommt allerdings durch den aufwertenden Dollar. Die US-Währung profitiert von der Aussicht, dass die Geldpolitik der amerikanischen Zentralbank Fed straffer ausfallen könnte als bisher erwartet. Ein stärkerer Dollarkurs lastet meist auf den Erdölpreisen, weil der Rohstoff überwiegend in Dollar gehandelt wird. Steigt dessen Wechselkurs, wird Rohöl für Interessenten aus anderen Währungsräumen rechnerisch teurer, was die Nachfrage dämpft./bgf/mis

In dieser Woche hatten die Erdölpreise die höchsten Stände seit zehn Monaten markiert. Der Brent-Preis war auf mehr als 95 Dollar gestiegen. Hauptgrund ist das knappe Angebot seitens größer Förderländer wie Saudi-Arabien und Russland. Zudem zeigt sich die Nachfrage aus großen Ländern wie den USA oder China bisher robust.

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel auf hohem Niveau weiter nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 92,89 US-Dollar. Das waren 64 Cent weniger als am Abend zuvor. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 92 Cent auf 90,28 Dollar.

