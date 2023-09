JEFFERIES stuft TUI auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Tui von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 2,10 auf 6,10 Euro angehoben. Der Tourismuskonzern habe sich zwar geschäftlich neu aufgestellt und seine Bilanz zwar verbessert, schrieb Analystin Jaina Mistry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie sieht aber Investitionsbedarf in allen Bereichen. Die Bewertung sei zudem nicht besonders reizvoll./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2023 / 13:42 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2023 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

