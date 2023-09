Trench Metals absolviert technische Prüfung des für das Uranprojekt Carter Lake vorliegenden Datenmaterials

In einer Zeit, die durch ein wachsendes globales Engagement für ökologische Nachhaltigkeit gekennzeichnet ist, ist Uran als entscheidendes Element für den Übergang zu einer saubereren Stromerzeugung in den Mittelpunkt gerückt. In diesem Jahr haben die Uranpreise einen bemerkenswerten Aufschwung erlebt – geprägt von einem gestiegenen Interesse und Investitionen in diesem Sektor. Nachdem die Welt bedeutende Schritte in Richtung einer nachhaltigeren und umweltfreundlicheren Energielandschaft unternimmt, wird die Kernenergie eine zentrale Rolle spielen.

Simon Cheng, President und CEO des Unternehmens, äußert sich folgendermaßen zur zunehmenden Bedeutung von Uran: „Wir freuen uns sehr über den jüngsten Erwerb des Uranprojekts Carter Lake, das sich in strategisch günstiger Lage im Westen des Athabasca-Beckens befindet. Der massive Anstieg der Uranpreise in diesem Jahr ist ein Zeichen für das wachsende globale Bewusstsein und das Engagement für saubere Energiequellen. Wir bei Trench Metals sind der festen Überzeugung, dass die Kernenergie ein Eckpfeiler für den Übergang zu einer umweltfreundlicheren Energieversorgung weltweit sein wird.“

Die laufende Prüfung der technischen Daten des Uranprojekts Carter Lake steht im Einklang mit der strategischen Vision des Unternehmens. Das Unternehmen ist bestrebt, seine Uranprojekte voranzutreiben und dabei sein Fachwissen und seine Ressourcen zu nutzen, um deren volles Potenzial zur Unterstützung einer nachhaltigen Energiezukunft zu erschließen.

Das Unternehmen setzt sich im Rahmen seiner gesamten Betriebstätigkeit nach wie vor engagiert für verantwortungsvolle Explorationspraktiken und Umweltschutz ein. Das Unternehmen hält sich an alle geltenden Vorschriften und Standards und stellt sicher, dass seine Aktivitäten unter größtmöglicher Rücksichtnahme auf die Umwelt und die lokalen Gemeinschaften durchgeführt werden.