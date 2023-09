NurExone Biologic Inc. (ISIN: CA67059R1091) macht Fortschritte auf dem Weg zu klinischen Studien am Menschen mit ExoPTEN - einem innovativen Medikament für Patienten mit akuten Rückenmarksverletzungen.

Für Pharma- und Biotech-Unternehmen kann ein Pre-IND-Meeting eine der effektivsten Methoden sein, um die Einführung eines neuen Medikaments auf dem US-Markt zu beschleunigen. Denn dieses Treffen, das zwischen dem Unternehmen und der US-Arzneimittelbehörde (FDA) stattfindet, ist eine hervorragende Gelegenheit, um das geplante Arzneimittelentwicklungsprogramm zu erörtern und von der FDA Rückmeldungen zum geplanten IND-Antrag (Investigational New Drug) zu erhalten. Dabei handelt es sich um den Zulassungsantrag für ein neuartiges oder für eine andere Verwendung bereits zugelassenes Arzneimittel, der vom Hersteller bei der FDA eingereicht wird, bevor das Medikament am Menschen getestet werden kann. Ein Pre-IND-Meeting stellt sicher, dass der vom Unternehmen vorgeschlagene Weg mit der FDA abgestimmt wird, sodass keine wertvolle Zeit bis zu den ersten klinischen Versuchen am Menschen verloren geht.

Für das in Israel ansässige und in Kanada börsennotierte Biotech-Unternehmen NurExone stellt das Ende August 2023 abgeschlossene Pre-IND-Meeting mit der FDA einen wichtigen Durchbruch dar: Es wird erwartet, dass das Zulassungsverfahren für ExoPTEN beschleunigt wird, sodass das Unternehmen bereits 2025 mit klinischen Studien der Phase 1/2 am Menschen beginnen kann.

ExoPTEN: Hoffnung für Patienten mit Rückenmarksverletzungen

ExoPTEN wird als minimalinvasive ExoTherapie für Rückenmarksverletzungen entwickelt, die intranasal verabreicht wird, um die Regeneration und Neuverdrahtung von Neuronen in traumatisch geschädigten Rückenmarksarealen zu fördern. Präklinische Studien an gelähmten Ratten haben bereits beeindruckende Ergebnisse gezeigt: Nach einer vollständigen Durchtrennung des Rückenmarks begannen sich die Rückenmarksnerven zu regenerieren. Infolgedessen erreichte ExoPTEN eine 75-prozentige Erfolgsquote bei der Wiederherstellung des Reflexes der hinteren Gliedmaßen, der motorischen Funktion und der sensorischen Kontrolle bei den Tieren.