FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den Zinssignalen der US-Notenbank Fed zeichnen sich am Donnerstag im Dax zunächst Verluste ab. Rund eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex Dax ein Minus von 0,9 Prozent auf 15 637 Punkte. Damit droht nach der Erholung am Mittwoch ein Wochentief. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 deutete sich ebenfalls ein verlustreicher Börsenstart an.

Die Fed ließ den Leitzins wie erwartet unverändert, womit er auf dem höchsten Niveau seit mehr als zwanzig Jahren bleibt. Die Prognosen der Notenbank sehen für das laufende Jahr aber laut Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank in Liechtenstein eine weitere Zinsanhebung vor. Außerdem könnten die Zinsen im kommenden Jahr höher bleiben als bislang erwartet.