Beschäftigte könnten künftig auch verpflichtet werden, am Samstag oder Sonntag zu arbeiten und würden für diesen sechsten Arbeitstag 40 Prozent des Tageslohns zusätzlich erhalten. Zudem soll es erlaubt sein, einen zweiten Job anzutreten und täglich zusätzlich zu den regulären acht Stunden beim einen Arbeitgeber weitere fünf bei einem anderen zu arbeiten. Die Gewerkschaften kritisieren die Aufweichung des Acht-Stunden-Tags und der Fünf-Tage-Woche./tt/DP/mis

Bis zu 13 Stunden Arbeitszeit am Tag

ATHEN (dpa-AFX) - Aus Protest gegen geplante Änderungen des Arbeitsrechts haben am Donnerstag Streiks in Griechenland begonnen. Betroffen ist vor allem der Fährverkehr. Fahrten aus Piräus zu den Inseln finden nicht statt, teilte die Gewerkschaft der Seeleute mit. Der Flugverkehr fand normal statt. Um die Mittagszeit waren Kundgebungen der Gewerkschaften geplant.

Streiks in Griechenland - Keine Fähre läuft aus Piräus aus

