MÜNCHEN, 21. September 2023 /PRNewswire/ -- Creality, ein weltweit führender Anbieter von 3D-Drucklösungen, gibt mit Stolz den triumphalen Abschluss seines Markenkarnevals 2023 und seiner Herbstprodukteinführung "Upgrade Fun Together" bekannt, die am 14. September 2023 in der prestigeträchtigen Allianz Arena, dem Heimstadion des FC Bayern München, stattfand. Diese Veranstaltung war ein wichtiger Meilenstein für Creality, der das kontinuierliche Engagement für Innovation und Kreativität in der Welt des 3D-Drucks unterstreicht.