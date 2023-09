BERLIN, 21. September 2023 /PRNewswire/ -- Tineco , Entwickler und Hersteller innovativer Haushaltsgeräte und Bodenreiniger, bringt mit dem FLOOR ONE S6 einen neuen smarten Nass- und Trockenreiniger auf den Markt. Als Nasssauger scheut er sich nicht vor Flüssigkeiten und Verklebungen und entfernt diese mühelos, egal ob es sich dabei um Milch, Ketchup oder Eier handelt, die ihren Weg auf den Boden gefunden haben. Als Kombigerät ersetzt er den herkömmlichen Eimer und Wischmopp und ermöglicht ein gleichzeitiges Saugen und Wischen, ohne dabei schwere Wasserbehältnisse durch die eigenen vier Wände schleppen zu müssen. Die Bürstenwalzendes FLOOR ONE S6 lassen sich schnell und gründlich reinigen und beseitigen so nicht nur einen weiteren lästigen Arbeitsschritt, sondern beugen auch einer Schimmelbildung im Gerät vor. Ganz nebenbei wird das Gerät so zu einem langlebigen Begleiter. Damit ist der FLOOR S6 bestens für Familien mit Kindern oder Haustieren geeignet und kann jeden kleinen Verunreinigungsunfall problemlos vergessen machen.

Zusätzlich überzeugt der Tineco FLOOR ONE S6 durch seine smarten Funktionen und ist mit nur 4,5 kg Gesamtgewicht ein halbes Kilogramm leichter als sein Vorgänger.