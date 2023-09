PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich hat sich die Unternehmensstimmung im September unter dem Strich nicht verändert. Der Indikator betrug wie im Vormonat 100 Punkte, wie das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 98 Punkten gerechnet. Auf diesem Niveau, das zugleich den langfristigen Durchschnitt kennzeichnet, liegt die Kennzahl bereits seit fünf Monaten. Im verarbeitenden Gewerbe hellte sich die Stimmung auf, am Bau und im Einzelhandel war sie etwas schlechter./bgf/mis

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer