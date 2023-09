Bauvorbescheid für Gewerbe-Campus Timber Factory rechtskräftig

München (ots) - Der Bauvorbescheid für die Timber Factory ist rechtskräftig.

Münchens erster Gewerbe-Campus in Holzbauweise wird auf einer Grundstücksfläche

von über 28.000 m2 an der Baubergerstraße und in unmittelbarer Nachbarschaft zum

Moosacher Bahnhof entwickelt und über 59.000 m2 Bruttogeschossfläche bieten. Das

Ensemble umfasst einen Gewerbehof sowie Bereiche für Produktion, Büros und

Einzelhandel. Die Timber Factory entsteht in einem Joint Venture von UBM mit ARE

Austrian Real Estate (ARE), die mit 40 % an dem Projekt beteiligt ist.



"Die Timber Factory bietet genau das, was in München derzeit fehlt. Vom Startup

bis zur Firmenzentrale, von der Werkstatt bis zum hochwertigen Labor finden

Mieter hier alle Möglichkeiten, eine optimale Verkehrsanbindung inklusive", sagt

Thomas G. Winkler, CEO der UBM Development AG.