Fresenius SE vor Abprall nach unten und Rücklauf?

Am Vortag hieß es im Insight: "Der erwartete Rücklauf kam nicht, die Aktie stieg direkt weiter an. Das offene Gap vom Donnerstag auf den Freitag bei 29,40 Euro sollte aber wieder geschlossen werden. Es könnte als erste Anlaufmarke bei einem Rücklauf dienen. Sollte das Verlaufshoch bei 30,35 Euro nach oben überwunden werden, wäre die nächste Anlaufmarke im Bereich von 31,00 Euro zu sehen. Hier würde sich dann eine neue Short-Position anbieten."

Das gilt weiterhin. Möglicherweise läuft die Aktie von Fresenius den Widerstand bei 31 Euro an und prallte dann in diesem Bereich nach unten ab. Sollte es nach dem heutigen US-Leitzinsentscheid am Abend zu einem Kursrutsch an den Aktienmärkten kommen, dürfte auch das Papier von Fresenius unter Druck geraten. Kommt es zu einem Abprall am Widerstand bei 31 Euro, wäre zunächst mit einem Rücklauf zum 10er-EMA zu rechnen.