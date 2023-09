"Wer auf einen klaren Kurswechsel gesetzt hat, lag falsch", kommentierte er. "Die US-Notenbank bleibt sich treu." Sie habe keinesfalls den Anschein erweckt, "dass sie nun die Hände in den Schoss legen wird".

In den Vereinigten Staaten wurde der Leitzins wie erwartet unverändert beibehalten, womit er auf dem höchsten Niveau seit mehr als zwanzig Jahren verharrt. Die Prognosen der Fed sehen für das laufende Jahr aber laut Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank in Liechtenstein eine weitere Zinsanhebung vor. Außerdem könnten die Zinsen im kommenden Jahr höher bleiben als bislang erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Zinssignale der US-Notenbank Fed haben Donnerstag auch am deutschen Aktienmarkt für Verluste gesorgt. Der Dax sank in den ersten Börsenminuten um 0,75 Prozent auf 15 662,80 Punkte.

