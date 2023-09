AstraZeneca übernimmt Pfizer-Gentherapie-Portfolio: Wie reagiert die Aktie?

Als Gegenleistung für das Portfolio wird AstraZeneca gestaffelte Lizenzgebühren an Pfizer zahlen. Zudem wird eine Reihe von Pfizer-Beschäftigten, die bislang mit dem jetzt verkauften Portfolio befasst waren, zu Alexion wechseln, was zusätzliches Know-how in das Unternehmen bringen könnte.

Nach Bekanntgabe des Deals legte die AstraZeneca-Aktie zu und beendete den Handel an der Nasdaq mit einem Plus von rund zwei Prozent bei 67,96 US-Dollar. An der Londoner Börse stieg sie zeitweise sogar um mehr als 3,2 Prozent. Im nachbörslichen Handel an der New Yorker Börse verlor die Pfizer-Aktie dagegen mehr als ein Prozent und notiert derzeit bei rund 33,62 US-Dollar. Dies zeigt, dass der Markt das Potenzial und den Wert dieser Akquisition für AstraZeneca honoriert.



Laut MarketScreener empfiehlt die Mehrheit der Analysten die AstraZeneca-Aktie zum Kauf: 22 Analysten sprechen eine Kaufempfehlung aus, nur zwei eine Halteempfehlung. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 170,12 US-Dollar.

Tipp aus der Redaktion: Hebeln - aber richtig! In dem neuen Report von Börsenexperte Lars Wißler zeigt er, welche Möglichkeiten es zu Hebeln gibt und was Anleger unbedingt beachten sollten. Sichern Sie sich hier jetzt den kostenfreien Report.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion