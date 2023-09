BERENBERG stuft RHEINMETALL AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rheinmetall nach einem Treffen mit dem Konzernchef auf einer hausinternen Unternehmenskonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Der Manager habe sich zuversichtlich zu den mittelfristigen Chancen des Autozulieferers und Rüstungskonzerns geäußert, wobei Ungarn im Militärbereich in den kommenden Jahren ein wichtiger Wachstumstreiber werden dürfte, schrieb Analyst George McWhirter in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dank des deutschen Sonderfonds für Rüstungsausgaben erhoffe er sich 2023 einen Auftragsrekord - aktuell sei das Unternehmen auf gutem Weg zu seinen Jahreszielen./tav/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2023 / 11:59 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rheinmetall Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,38 % und einem Kurs von 257,3EUR gehandelt.



